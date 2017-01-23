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Свен Миксер встретился с Борисом Джонсоном

Свен Миксер и Борис Джонсон. Фото: Свен Миксер
Cегодня 17:03
Рубрика: За рубежом

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в понедельник встретился в Брюсселе со своим британским коллегой Борисом Джонсоном, обсудив с ним будущие отношения ЕС и Великобритании.

"Обменялись с Борисом Джонсоном мыслям о брекзите, будущем трансатлантических отношений и политике Европейского союза по отношению к России", - написал Миксер на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам главы эстонского МИД, Джонсон подтвердил, что Соединенное королевство не собирается уходить из Европы и с "нашей планеты", продолжив активное участие в обеспечении европейской безопасности, сообщил новостной портал ERR. "Важно и то, что покидающая ЕС Великобритания не желает распада Европейского союза и не ставит брекзит кому-либо в пример", - добавил Миксер.

По его словам, у Джонсона нет никаких иллюзий по отношению к России. "После брекзита Соединенное королевство останется связанным с Европой и будет участвовать в европейской безопасности, - отметил Миксер. - То есть Соединенное королевство действительно покинет Европейский союз, но полностью оно не растворится в воздухе".

Андрей Крашевский
Редактор

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