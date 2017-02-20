В Калифорнии объявлена эвакуация из-за угрозы прорыва плотины
Власти американского штата Калифорния объявили немедленную эвакуацию в целом ряде населенных пунктов из-за опасности разрушения плотины в районе города Оровилл.
Эвакуация была объявлена в воскресенье из-за угрозы разрушения водосброса, сообщила в понедельник, 13 февраля, "Актуальная камера".
Причиной чрезвычайной ситуации стали проливные дожди, из-за которых вода начала переливаться через край плотины. Эти ливни оказались сильнейшими за последние 50 лет. Если гидротехническое сооружение не выдержит, то прорыв может привести к настоящей катастрофе: дамба удерживает водоем объемом свыше 4 миллиардов кубометров.
Первоначально сообщалось об эвакуации 90 тыс. человек, но по последним данным, речь идет уже о необходимости экстренно вывозить около 200 тысяч жителей округа.
Дамба, находящаяся в аварийном состоянии, является самой высокой в США.
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