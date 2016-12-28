В Берлине продолжается облава на исполнителя теракта: подозреваемый – тунисец

Немецкая полиция опубликовала фотографии подозреваемого в совершении теракта Аниса Амри. Фото: Reuters/Scanpix

Полиция Германии продолжает масштабную операцию с целью найти и задержать исполнителя и возможных участников террористического акта в Берлине. Полиция ищет выходца из Туниса, который оставил удостоверение личности под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика. За информацию о нем объявлена награда 100 000 евро.

Новый подозреваемый – уроженец тунисского города Фум-Татавин, 1992 года рождения, сообщает Би-Би-Си, dw.com. Удостоверение, которое подозреваемый оставил в грузовике, было подтверждением статуса беженца, сообщил источник Spiegel.

Как сообщил министр внутренних ФРГ Томас де Мезьер, подозреваемый объявлен в розыск не только в Германии, но и во всех странах Шенгенской зоны.

Кого ищут?

Согласно сообщениям прессы, разыскиваемого человека зовут Анис Амри, он имеет разрешение на временное проживание в Германии. Документ ему был выдан властями города Клеве в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Анис Амри известен полиции как активный и готовый к насилию исламист, утверждают некоторые издания.

Кроме того, по данным следствия, человек, который направил грузовик на толпу людей на площади Брайтшайдплац в понедельник, 19 декабря, ранен. В кабине автомобиля найдены следы ДНК предполагаемого преступника. Полиция проводит проверки в больницах Берлина, выясняя, не обращался ли он туда за помощью.

Во второй половине дня в среду в Дюссельдорфе состоялась пресс-конференция министра внутренних дел земли Северный Рейн -Вестфалия Ральфа Йегера, который не только подтвердил появившиеся в немецких СМИ сведения о подозреваемом гражданине Туниса, но и сообщил новые данные о нем.

В частности, Анису Амри в июне 2016 года было отказано в предоставлении политического убежища. Но депортировать его на родину немецкие власти не могли, так как у беженца не было документов, подтверждающих его личность, а Тунис долгое время отказывался признавать его своим гражданином. Временное разрешение на пребывание в Германии тунисцу было выдано миграционным ведомством города Клеве в Северном Рейне - Вестфалии, однако Амри большую часть времени, по заверениям министра, проживал в Берлине, а не по месту регистрации.

Примечательно, что документы из Туниса, необходимые для депортации Аниса Амри из Германии, были все-таки получены миграционными властями Северного Рейна - Вестфалии. Но, как утверждал министр внутренних дел Йегер, произошло это только в среду, 21 декабря, то есть спустя два дня после теракта в Берлине.

Награда за информацию о подозреваемом

Власти Германии объявили награду за информацию о подозреваемом в размере 100 000 евро. Федеральная прокуратура обратилась к населению с просьбой сообщать любые сведения об Анисе Амри. При этом власти просят граждан быть осторожными, так как подозреваемый может быть вооружен и опасен.

Криминологи изучают более 500 различных улик и свидетельств, продолжают опрашивать очевидцев, передали агентства ТАСС и Reuters.

Улицы и площади Берлина патрулируют усиленные наряды полиции.

К действиям правоохранительных органов в Германии сейчас приковано основное внимание после того, как во вторник им пришлось выпустить на свободу задержанного еще в понедельник предполагаемого террориста. Как сообщили в Генпрокуратуре ФРГ, правоохранители после проверки улик и допроса 23-летнего беженца из Пакистана, которого изначально подозревали в убийстве водителя грузовика и наезде на посетителей рождественского базара, установили непричастность задержанного к произошедшему.

В понедельник вечером тягач с прицепом весом 25 тонн, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы, половина из них уже смогла покинуть медицинские учреждения и вернуться домой.

Грузовик принадлежал польской экспедиторской фирме и его водитель в момент теракта находился в кабине. По данным криминалистов, которые приводят СМИ, между предполагаемым террористом и его заложником в кабине произошла схватка, во время которой злоумышленник сначала пустил в действие нож, а потом застрелил поляка.

Власти Германии позднее признали инцидент терактом, а ответственность за него взяла на себя группировка "Исламское государство".

На встрече министров внутренних дел региональных земель Германии было принято решение усилить охрану рождественских рынков: вывести на улицы больше патрулей, вооружить полицейских автоматическим оружием и преградить транспортным средствам доступ к территории рынков при помощи припаркованных поперек въезда автомобилей.