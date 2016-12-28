logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В Берлине продолжается облава на исполнителя теракта: подозреваемый – тунисец

Немецкая полиция опубликовала фотографии подозреваемого в совершении теракта Аниса Амри. Фото: Reuters/Scanpix
Bчера 12:27 Обновлено 19:20
Рубрика: За рубежом

Полиция Германии продолжает масштабную операцию с целью найти и задержать исполнителя и возможных участников террористического акта в Берлине. Полиция ищет выходца из Туниса, который оставил удостоверение личности под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика. За информацию о нем объявлена награда 100 000 евро.

Новый подозреваемый – уроженец тунисского города Фум-Татавин, 1992 года рождения, сообщает Би-Би-Си, dw.com. Удостоверение, которое подозреваемый оставил в грузовике, было подтверждением статуса беженца, сообщил источник Spiegel.

Как сообщил министр внутренних ФРГ Томас де Мезьер, подозреваемый объявлен в розыск не только в Германии, но и во всех странах Шенгенской зоны.

Кого ищут?

Согласно сообщениям прессы, разыскиваемого человека зовут Анис Амри, он имеет разрешение на временное проживание в Германии. Документ ему был выдан властями города Клеве в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Анис Амри известен полиции как активный и готовый к насилию исламист, утверждают некоторые издания.

Кроме того, по данным следствия, человек, который направил грузовик на толпу людей на площади Брайтшайдплац в понедельник, 19 декабря, ранен. В кабине автомобиля найдены следы ДНК предполагаемого преступника. Полиция проводит проверки в больницах Берлина, выясняя, не обращался ли он туда за помощью.

Во второй половине дня в среду в Дюссельдорфе состоялась пресс-конференция министра внутренних дел земли Северный Рейн -Вестфалия Ральфа Йегера, который не только подтвердил появившиеся в немецких СМИ сведения о подозреваемом гражданине Туниса, но и сообщил новые данные о нем.

В частности, Анису Амри в июне 2016 года было отказано в предоставлении политического убежища. Но депортировать его на родину немецкие власти не могли, так как у беженца не было документов, подтверждающих его личность, а Тунис долгое время отказывался признавать его своим гражданином. Временное разрешение на пребывание в Германии тунисцу было выдано миграционным ведомством города Клеве в Северном Рейне - Вестфалии, однако Амри большую часть времени, по заверениям министра, проживал в Берлине, а не по месту регистрации.

Примечательно, что документы из Туниса, необходимые для депортации Аниса Амри из Германии, были все-таки получены миграционными властями Северного Рейна - Вестфалии. Но, как утверждал министр внутренних дел Йегер, произошло это только в среду, 21 декабря, то есть спустя два дня после теракта в Берлине.

Награда за информацию о подозреваемом

Власти Германии объявили награду за информацию о подозреваемом в размере 100 000 евро. Федеральная прокуратура обратилась к населению с просьбой сообщать любые сведения об Анисе Амри. При этом власти просят граждан быть осторожными, так как подозреваемый может быть вооружен и опасен.

Криминологи изучают более 500 различных улик и свидетельств, продолжают опрашивать очевидцев, передали агентства ТАСС и Reuters.

Улицы и площади Берлина патрулируют усиленные наряды полиции.

К действиям правоохранительных органов в Германии сейчас приковано основное внимание после того, как во вторник им пришлось выпустить на свободу задержанного еще в понедельник предполагаемого террориста. Как сообщили в Генпрокуратуре ФРГ, правоохранители после проверки улик и допроса 23-летнего беженца из Пакистана, которого изначально подозревали в убийстве водителя грузовика и наезде на посетителей рождественского базара, установили непричастность задержанного к произошедшему.

В понедельник вечером тягач с прицепом весом 25 тонн, груженный стальными балками, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы, половина из них уже смогла покинуть медицинские учреждения и вернуться домой.

Грузовик принадлежал польской экспедиторской фирме и его водитель в момент теракта находился в кабине. По данным криминалистов, которые приводят СМИ, между предполагаемым террористом и его заложником в кабине произошла схватка, во время которой злоумышленник сначала пустил в действие нож, а потом застрелил поляка.

Власти Германии позднее признали инцидент терактом, а ответственность за него взяла на себя группировка "Исламское государство".

На встрече министров внутренних дел региональных земель Германии было принято решение усилить охрану рождественских рынков: вывести на улицы больше патрулей, вооружить полицейских автоматическим оружием и преградить транспортным средствам доступ к территории рынков при помощи припаркованных поперек въезда автомобилей.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 21.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В Причудье появится новое самоуправление с населением в 6000 человек - Муствеэская волость
 foto
С нового года могут закрыться женские приюты в восьми уездах
 foto
ВИДЕО "АК": в Пярну спасатели проверяли квартиры на наличие дымовых датчиков

Зарубежные новости

foto
"АК": жители Берлина о трагедии на рождественской ярмарке
 foto
ERR в Москве: эксперты не верят, что убийство посла повлияет на отношения между Россией и Турцией
 foto
Полиция Берлина отпустила мужчину, задержанного по подозрению в наезде на людей на рождественской ярмарке