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Миграция в Великобританию упала до минимума за два года

Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 14:03
Рубрика: За рубежом

Чистая миграция в Британию (число въехавших в страну за вычетом выехавших) сократилась на 49 тысяч человек - до 273 тысяч в год - после референдума о выходе страны из Европейского союза.

Впервые с июня 2014 года этот показатель опустился ниже 300 тысяч человек, передает Русская служба Би-би-си.

Бюро национальной статистики Британии опубликовало данные за период с сентября 2015 года по сентябрь 2016-го.

За год Британию покинули более 12 тысяч граждан Польши и других европейских стран.

При этом, согласно представленной статистике, число граждан стран ЕС, подавших документы на получение вида на жительство в Британии, за год увеличилось в два раза (2015 год - 92 тысячи; 2016-й - более 201-й тысячи). Получили вид на жительство более 140 тысяч.

Министр по иммиграции министерства иностранных дел Британии Роберт Гудвилл недавно заявил, что правительство будет принимать меры, чтобы снизить количество въезжающих в страну людей. По его словам, правительство ставит себе целью снизить нетто-миграцию до десятков тысяч.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9% ) высказалось за выход страны из состава Евросоюза.

В ноябре Высокий суд Великобритании постановил, что без одобрения парламента правительство не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, запускающей процедуру выхода из Евросоюза.

Надежда Берсенёва
Редактор

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