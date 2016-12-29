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В Японии рождаемость упала до рекордного минимума

В Японии зафиксирована минимальная рождаемость за все время ведения статистики в стране. Фото: REUTERS/Scanpix
Cегодня 19:25
Рубрика: За рубежом

В Японии зафиксирована минимальная рождаемость за все время ведения статистики в стране. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает The Independent.

С тех пор, как в 1899 году в Японии начали регистрировать родившихся детей, число новорожденных ни разу не падало ниже миллиона в год. Однако в 2016 году их число составило около 990 тысяч. Основные причины — высокая стоимость содержания детей и ухода за ними, а также быстрое старение населения. Кроме того, в стране наблюдается демографическая яма: в Японии всего 13,6 миллионов женщин в возрасте от 20 до 30 лет, на 20 процентов меньше, чем десять лет назад, передает Лента.

Правительство Японии, обеспокоенное устойчивым превышением смертности над рождаемостью, одобрило рекордную расходную часть бюджета на будущий год — 830 миллиардов долларов, немалая часть из которых пойдет на поддержку семей, воспитывающих детей.

Рекордным по количеству новорожденных оказался 1949 год — 2,7 миллиона. Уровень рождаемости в Японии сейчас относительно невелик и составляет всего 1,45 ребенка в среднем на семью. Правительство опасается, что такими темпами население страны, которое сейчас составляет 128 миллионов, к 2060 году снизится до 86,7 миллиона.


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