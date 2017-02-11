Нападение у Лувра совершил молодой египтянин

В Лувре стреляли.

Человек, пытавшийся осуществить нападение с холодным оружием в Лувре 3 февраля, является гражданином Египта.

Об этом в субботу, 4 февраля, сообщили французские власти, передает сообщила Русская служба Би-би-си.

Имя нападавшего пока не разглашается.

29-летний мужчина приехал в Париж из Дубая 26 января по туристической визе, выданной на один месяц, рассказал на пресс-конференции прокурор Франсуа Молен. Полиция прежде всего пытается выяснить, действовал ли злоумышленник в одиночку или следовал чьим-то инструкциям, добавил он.

Нападавший был серьезно ранен сотрудниками полиции. Один из полицейский получил незначительные ранения. Президент Франции Франсуа Олланд отметил профессионализм полицейских, давших отпор нападавшему.

В момент нападения в Лувре находились сотни посетителей.

По данным прокуратуры, у нападавшего египтянина не было с собой удостоверения личности.

Источники в египетских службах безопасности сообщили, что личность нападавшего им известна.

Предполагается, что молодой человек, прибыв во французскую столицу, поселился в 8-м округе и купил в магазине, торгующем оружием, два мачете.

По словам прокурора Молена, в 10 утра по местному времени 3 февраля египтянин появился у входа в Лувр, вооруженный двумя мачете. Затем он напал на двух полицейских, выкрикивая "Аллах акбар". Те открыли огонь, нападавший был тяжело ранен, сейчас он находится в больнице под охраной.

После терактов в Париже в ноябре 2015 года многие объекты во Франции охраняются не только полицией, но и военнослужащими.

В декабре 2016 года парламент проголосовал за продление режима чрезвычайного положения в стране до 15 июля 2017 года.