logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Рекс Тиллерсон скорее всего будет утвержден госсекретарем США

Рекс Тиллерсон. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 19:10
Рубрика: За рубежом

Три американских сенатора-республиканца, выражавшие сомнения по поводу пригодности Рекса Тиллерсона на пост главы министерства иностранных дел США, заявили, что поддержат его кандидатуру, тем самым устранив последнее существенное препятствие для утверждения Тиллерсона главой Государственного департамента.

О намерении голосовать за Тиллерсона заявил в понедельник, 23 января, сенатор Марко Рубио, а в воскресенье о том же заявили сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн, сообщило издание The Hill.

Поскольку Республиканская партия имеет в верхней палате Конгресса незначительное большинство голосов, то демократы не имеют возможности заблокировать кандидатуру Тиллерсона без поддержки хотя бы нескольких республиканцев.

Маккейн, Грэм и Рубио выражали сомнения по поводу Тиллерсона из-за его чрезмерно тесных, по их мнению, связей с Россией. Рекс Тиллерсон 40 лет работал в американской нефтяной компании ExxonMobil, которую он возглавлял последние 11 лет, и успешно реализовывал крупные проекты в России, установив прочное партнерство с российским нефтяным гигантом "Роснефть", а также хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. В 2012 году Путин вручил Тиллерсону "Орден дружбы" за значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе.

В понедельник по кандидатуре Тиллерсона проголосует комитет по иностранным делам Сената, после чего новый госсекретарь США должен быть утвержден полным составом верхней палаты Конгресса.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 23.01.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
Коллеги: работоспособность у Лембиту Куузе была бешеной
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США
 foto
Департамент соцстрахования: если трудовая книжка утеряна, то стаж до 1999 года придется доказывать

Зарубежные новости

foto
Декриминализация побоев в России: мнения гражданских активистов и юриста кризисного центра кардинально разошлись
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США
 foto
Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек