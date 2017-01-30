Рекс Тиллерсон скорее всего будет утвержден госсекретарем США

Рекс Тиллерсон. Фото: Reuters/Scanpix

Три американских сенатора-республиканца, выражавшие сомнения по поводу пригодности Рекса Тиллерсона на пост главы министерства иностранных дел США, заявили, что поддержат его кандидатуру, тем самым устранив последнее существенное препятствие для утверждения Тиллерсона главой Государственного департамента.

О намерении голосовать за Тиллерсона заявил в понедельник, 23 января, сенатор Марко Рубио, а в воскресенье о том же заявили сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн, сообщило издание The Hill.

Поскольку Республиканская партия имеет в верхней палате Конгресса незначительное большинство голосов, то демократы не имеют возможности заблокировать кандидатуру Тиллерсона без поддержки хотя бы нескольких республиканцев.

Маккейн, Грэм и Рубио выражали сомнения по поводу Тиллерсона из-за его чрезмерно тесных, по их мнению, связей с Россией. Рекс Тиллерсон 40 лет работал в американской нефтяной компании ExxonMobil, которую он возглавлял последние 11 лет, и успешно реализовывал крупные проекты в России, установив прочное партнерство с российским нефтяным гигантом "Роснефть", а также хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. В 2012 году Путин вручил Тиллерсону "Орден дружбы" за значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе.

В понедельник по кандидатуре Тиллерсона проголосует комитет по иностранным делам Сената, после чего новый госсекретарь США должен быть утвержден полным составом верхней палаты Конгресса.