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Игорь Додон официально вступил в должность президента Молдавии

Игорь Додон. Фото: AFP/Scanpix
Bчера 21:23
Рубрика: За рубежом

Новый президент Молдавии Игорь Додон в пятницу, 23 декабря, официально вступил в должность. В ходе церемонии инаугурации он принял присягу, поцеловал государственный флаг и получил из рук председателя конституционного суда атрибуты главы государства. На церемонии присутствовали депутаты парламента, министры и зарубежные гости, в частности, вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

В своей инаугурационной речи Игорь Додон пообещал объединить два берега Днестра и восстановить дружественные отношения с Россией. Новый президент Молдавии заявил, что пришел "собирать камни", передает Deutsche Welle.

"Объединение двух берегов Днестра - одна из моих главных задач на посту президента", - заявил Додон в инаугурационной речи, подчеркнув, что на обоих берегах "живут представители одного народа", и в его решении приднестровской проблемы "не будет победителей и побежденных, от этого выиграют все", передает .

Время "собирать камни"

Объединению Молдавии с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой поможет "восстановление полноценных, дружественных, стратегических партнерских отношений с Российской Федерацией", - считает Додон. "Я вступаю в эту почетную должность с целью собрать камни, так опрометчиво разбросанные прежними правителями", - заявил новый президент.

В воскресенье, 13 ноября, Игорь Додон, считавшийся пророссийским кандидатом, выиграл второй тур президентских выборов, набрав более 52 процентов голосов избирателей. Его соперницей была экс-министр образования Майя Санду, возглавляющая проевропейскую партию PAS (Partidul "Actiunea si solidaritatea" - "Действие и солидарность").

 

Надежда Берсенёва
Редактор

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