Россия заявила о готовности финансировать программы ООН для ликвидации безгражданства в странах Балтии

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Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, сообщило в среду, 22 февраля, агентство ТАСС.

"Были поддержаны усилия УВКБ ООН по решению проблемы безгражданства, - отметили в дипведомстве. - Российская сторона исходит из того, что проблематика ликвидации массового безгражданства, в том числе в Латвии и Эстонии, должна оставаться приоритетом в повестке дня Управления. На уровне экспертов в Женеве будут продолжены консультации по возможным конкретным направлениям работы по этим вопросам, к которым могло бы подключиться УВКБ. Было заявлено о готовности продолжения финансирования соответствующих программ Управления".