Мартина Шульца обвиняют в финансовых нарушениях

Мартин Шульц. AFP/Scanpix

Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством проверяет, являются ли сообщения о сомнительных повышениях в должности и выплате премий во время председательствования Шульца в Европарламенте достаточным основанием для официального расследования, передает dw.com. Среди прочего речь идет о пресс-атташе Шульца и менеджере его нынешней предвыборной кампании Маркусе Энгельсе.

В интервью газете Ruhr Nachrichten, опубликованном в пятницу, 24 февраля, Грэсле заявила: "Шульц в первый день своей работы в качестве председателя Европарламента подписал распоряжение о том, что местом работы Энгельса значился Брюссель, хотя тот жил и работал в Берлине". Она также отметила, что Энгельс в 2012 году был отправлен в длительную служебную командировку в Берлин, где жил в то время. Но, поскольку местом его работы считался Брюссель, он получал различные надбавки и командировочные деньги.

Комитет отправил обширный опросник в управление делами Европарламента, которое должно представить ответы до 3 марта. При этом в управлении пока не видят каких-либо нарушений закона бывшим председателем Парламента ЕС. Сам Шульц до сих пор не прокомментировал эти обвинения.