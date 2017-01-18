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Почти 100 000 человек требуют отменить передачу Исаакиевского собора РПЦ

Фото: TASS/Scanpix
Cегодня 14:11
Рубрика: За рубежом

Онлайн-петицию с требованием отменить решение о передаче Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви (РПЦ) подписали почти 100 000 человек.

10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, что между ним и патриархом Кириллом достигнута договоренность о передаче собора в собственность РПЦ. Как рассказал пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов, на урегулирование вопросов, связанных с этим процессом, потребуется "длительное время, возможно, месяцы", передает dw.com.

РПЦ просила передать ей Исаакиевский собор еще в июле 2015 года, но тогда власти Санкт-Петербурга отказались это сделать из экономических соображений. По сведениям "Фонтанки", после этого, в апреле 2016 года, настоятель собора митрополит Варсофоний обратился с просьбой передать собор церкви к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Директор музейного комплекса "Исаакиевский собор" Николай Буров заявил РБК, что без Исаакиевского собора музейный комплекс перестанет быть самоокупаемым. "Мы лихорадочно пытаемся высчитать, как и во что это обойдется городу", – отметил Буров.

Исаакиевский собор имеет статус государственного музея-памятника и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают более 3 млн туристов, в виде налогов собор приносит в городской бюджет порядка 70 млн рублей в год. Несмотря на музейный статус, в Исаакиевском соборе регулярно проходят богослужения.

Ирина Киреева
Редактор

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