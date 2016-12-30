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Исполнителя берлинского теракта ликвидировали в Италии

Селфи подозреваемого в совершении теракта в Берлине Аниса Амри. Фото: Reuters/Scanpix
Bчера 11:34 Обновлено 17:13
Рубрика: За рубежом

Миланская полиция при попытке задержания застрелила тунисца Аниса Амри, подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине.

Генеральный прокурор ФРГ Петер Франк подтвердил факт ликвидации Аниса Амри в Милане на основании данных об отпечатках пальцев, сообщило агентство ТАСС в пятницу, 23 декабря.

"Идентификация продолжается, но мы с высокой долей вероятности исходим из того, что речь действительно идет об исполнителе", - сказал он журналистам.

С таким же заявлением выступила позднее канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Все указывает на то, что Анис Амри был тем, кто в понедельник вечером убил 12 человек на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац и нанес ужасные ранения многим другим", - цитирует Меркель агентство ТАСС.

Ранее о ликвидации Амри сообщил министр внутренних дел Италии Марко Миннити.

По данным итальянских СМИ, полицейские остановили Амри для рутинной проверки документов, которая привела к перестрелке. Как передает издание La Repubblica, во время стрельбы мужчина кричал "Аллах акбар", ему удалось ранить одного из сотрудников полиции в плечо. Перестрелка произошла в ночь на 23 декабря около железнодорожной станции на площади 1 Мая.

Поиск сообщников продолжается

Генпрокуратура ФРГ продолжит следствие по теракту в Берлине для установки сообщников террориста, сообщил генеральный прокурор Петер Франк.

"Мы не прекращаем расследование, чтобы установить, были ли у него сообщники, следствие продолжается," - сказал он.

О намерении довести до конца расследование также сообщила Меркель. "Я знаю, что они не успокоятся, пока не выяснят, кто знал о преступлении Амри, кто его, возможно, поддерживал и даже покрывал. И если есть другие виновные или соучастники, то мы привлечем их к ответу", - подчеркнула канцлер ФРГ.

В законодательство Германии будут внесены поправки с учетом теракта

Меркель поручила властям ФРГ сделать выводы из теракта и подготовить поправки в законодательство.

"Я поручила министрам внутренних дел и юстиции совместно с ведомством канцлера, федеральными землями и коллегами из спецслужб проанализировать каждый аспект этого случая и представить результаты, - сказала глава немецкого правительства. - Там, где есть потребность в изменении законодательства и мер безопасности, мы примем и воплотим необходимые шаги".

СМИ: полицию ФРГ предупреждали о планах Амри совершить теракт

Марокко дважды направляло германским службам безопасности предупреждения о планах тунисца Аниса Амри совершить теракт. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на марокканские источники, передает ТАСС. Других подробностей издание не приводит.

Ранее сообщалось, что германские правоохранительные органы действительно на протяжении нескольких месяцев вели наблюдение за Амри, были в курсе его связей с исламистскими кругами и попыток купить оружие, однако впоследствии слежка была отменена. Сам радикал подлежал депортации, однако своевременно его выслать не удалось, поскольку у него не было паспорта, а Тунис со своей стороны медлил с изготовлением нужных документов.

Опубликовано видео с присягой Амри на верность "Исламскому государству"

Подконтрольное террористической группировке "Исламское государство" (ИГ) агентство "Амак" опубликовало видеозапись, на которой появляется предполагаемый исполнитель теракта в Берлине Анис Амри, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на издание Bild.

По данным издания, на 3-минутной видеозаписи тунисец присягает на верность главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади.

В нападении на ярмарку в Берлине подозревается гражданин Туниса Анис Амри. По версии следствия, он напал на польского водителя-дальнобойщика, убил его, а затем направил грузовик в толпу. Теракт произошел вечером 19 декабря.

В результате нападения погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

Ирина Киреева, Андрей Крашевский
Редактор

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