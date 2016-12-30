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Подозреваемый в нападении на берлинскую ярмарку убит в Милане

Селфи подозреваемого в совершении теракта в Берлине Аниса Амри. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 11:34
Рубрика: За рубежом

Миланская полиция застрелила мужчину, которого подозревают в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Позднее информацию подтвердил министр внутренних дел Италии Марко Миннити.

Как передает La Repubblica, во время перестрелки мужчина кричал "Аллах акбар", передает meduza.io. Он ранил одного из офицеров полиции в плечо. Перестрелка произошла в ночь на 23 декабря около железнодорожной станции на площади 1 Мая.

Отмечается, что полицейские остановили мужчину для рутинной проверки документов. Личность убитого подтвердили, проверив отпечатки пальцев, добавили источники.

Ранее сообщалось, что человека, похожего на подозреваемого Аниса Амри, видели в Дании.

В нападении на ярмарку в Берлине подозревается гражданин Туниса Анис Амри. По версии следствия, он напал на польского водителя-дальнобойщика, убил его, а затем направил грузовик в толпу.

В результате нападения погибли 12 человек, еще 48 получили травмы.

Ирина Киреева
Редактор

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