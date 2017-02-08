Украина заявила об обстреле Россией военного самолета над Черным морем

Самолет Ан-26. Иллюстративное фото: ТАСС/Scanpix

Украина обвинила Россию в обстреле своего военно-транспортного самолета над территорией Черного моря.

Глава минобороны страны Степан Полторак сообщил, что самолет Ан-26 был обстрелян во время тренировочного полета в исключительной экономической зоне Украины, передает в среду вечером Би-би-си.

По его словам, самолет обстреляли в районе Одесского газового месторождения из стрелкового оружия с буровых вышек, которые, согласно заявлению, были ранее взяты под контроль Россией.

Как сообщил Полторак, после возвращения самолета на аэродром при внешнем осмотре было обнаружено трехсантиметровое пулевое отверстие.

"В результате обстрела самолете было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания", - написал Полторак.

В штабе Черноморского флота России сообщили, что украинский самолет совершил провокационные заходы на российские буровые вышки в Черном море, в результате ему были поданы световые сигналы, которые не представляли угрозы самолету.

"Во время второго захода украинского Ан-26 для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки, сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из сигнального пистолета", - заявили в штабе флота.