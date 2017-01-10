Компания Ford отказалась от строительства завода в Мексике

Гендиректор Ford Марк Филдс. Фото: AFP/Scanpix

Американская автомобилестроительная компания Ford Motor Co. отменила планы по строительству нового завода в Мексике, назвав этот шаг "вотумом доверия" избранному президенту США Дональду Трампу.

Ford также заявил о намерении инвестировать 700 млн долларов в новые производственные мощности в штате Мичиган, сообщило во вторник, 3 января, издание The Hill.

Генеральный директор компании Марк Филдс назвал это решение "вотумом доверия" обещанию Трампа создать благоприятную деловую среду в США, но подчеркнул, что Ford не заключал с Трампом каких-либо особых соглашений.

Ранее во время избирательной кампании Трамп критиковал Ford за намерение перевести в Мексику производство небольших автомобилей. Теперь компания намерена производить Ford Focus на уже имеющемся заводе в Мексике, а на новых мощностях в Мичигане развивать производство электромобилей и самоуправляющихся автомобилей, которые Ford хочет выпустить к 2021 году.

Ранее во вторник Трамп также пригрозил General Motors введением крупной пошлины на автомобили, которые компания строит в Мексике и продает в США. General Motors утверждает, что только небольшое число произведенных в Мексике автомобилей продаются в США.

После финансового кризиса 2009 года General Motors получила более 11 млрд долларов из бюджета США для спасения компании от краха. Ford тогда не участвовал в программе государственной помощи.

Одним из основных пунктов избирательной платформы Трампа было обещание вернуть в Америку рабочие места путем пересмотра международных торговых соглашений, позволяющих американским компаниям более дешево производить товары за границей, а затем продавать их на американском рынке.