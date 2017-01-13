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Япония отзывает посла в Южной Корее из-за памятника "женщинам для утешения"

Памятник секс-рабыням, установленный в южнокорейском Пусане напротив генерального консульства Японии. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 08:29
Рубрика: За рубежом

Японские власти отзывают своего посла из Южной Кореи в ответ на установку памятника так называемым "женщинам для утешения" в южнокорейском Пусане напротив генерального консульства Японии.

"Женщины для утешения" – эвфемизм, используемый для кореянок, которых принудительно заставляли работать в борделях японской армии во время Второй мировой войны, передает Би-Би-Си.

По официальным данным корейских властей, в годы войны около 200 000 женщин из Кореи, Китая, Тайваня, Филиппин и Индонезии были вынуждены стать так называемыми "женщинами для утешения" японских солдат. В Южной Корее в живых из них осталось несколько десятков.

"Подобные действия оказывают нежелательное воздействие на двусторонние отношения, это неприемлемо. Мы приняли решение временно отозвать нашего посла в Южной Корее Ясумасу Нагаминэ", – приводит слова генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга ТАСС.

Статуя была установлена представителями южнокорейских общественных организаций в Пусане 28 декабря прошлого года без согласования с местными властями, однако в тот же день ее убрали. 30 декабря активисты добились одобрения со стороны городской администрации и вновь установили памятник рядом с дипломатическим представительством Японии.

В декабре 2015 года Япония и Республика Корея достигли договоренности относительно проблемы сексуального рабства во время Второй мировой войны. Японская сторона также признала свою "глубокую ответственность" за проблему "женщин для утешения". В августе этого года Токио одобрил выделение 1 млрд иен южнокорейскому "Фонду примирения и исцеления", который помогает женщинам, ставшим жертвами сексуального насилия во время японской оккупации.

Ирина Киреева
Редактор

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