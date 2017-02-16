Во Франции в машинном зале АЭС произошел взрыв

АЭС "Фламанвиль". Фото: REUTERS

Взрыв произошел на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции. Сообщается, что несколько человек получили легкие отравления. Как заявляют местные власти, угрозы выброса радиоактивных веществ нет и экстренных мероприятий по защите от радиационной опасности не проводится.

Пожарные сообщили, что после взрыва начался пожар, однако зоны атомных реакторов не затронуты. Власти подчеркивают, что взрыв не относится к разряду "ядерных инцидентов", хотя и является серьезным техническим происшествием, сообщила Русская служба новостей BBC.

Взрыв произошел около 10:00 по местному времени (11:00 по восточно-европейскому времени).

АЭС "Фламанвиль" находится в ведении французской государственной компании Électricité de France — крупнейшего в мире оператора атомных электростанций.

Станция была построена в 1980-е годы. Она имеет два ядерных реактора мощностью 1300 мегаватт каждый. В настоящее время во Фламанвиле ведется строительство еще одного реактора.