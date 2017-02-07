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Власти Украины подготовились к эвакуации жителей Авдеевки

В Украине возобновились боевые действия. Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS
Cегодня 09:54
Рубрика: За рубежом

Из-за возобновления 29 января боевых действий в промзоне в районе Донецка жители населенного пункта Авдеевка остались без воды, электричества и теплоснабжения в условиях 20-градусных морозов. Власти Донецкой области готовы эвакуировать до 9 000 жителей.

В течение дня есть возможность эвакуировать до 8 000 жителей Авдеевки, сообщил во вторник, 31 января, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Скоординировали действия руководителей городов и районов области на случай возможной эвакуации жителей Авдеевки. По состоянию на сейчас, в течение дня можем эвакуировать до 8 000 человек. Города области готовы принять до 9 000 человек. В детских учреждения области готовы в любой момент принять более тысячи детей", - говорится в сообщении на его странице в фейсбуке, сообщает Интерфакс.

Жебривский отметил, что на подъезде к городу имеется около 10 тонн продуктов питания, ВСУ предоставили дополнительные полевые кухни. Кроме этого, по состоянию на 8 утра в Авдеевке установлены и подготовлены к работе дополнительные пункты выдачи горячей пищи и воды жителям города.

Авдеевка, в которой живут 25 000 человек, осталась без воды, электричества и теплоснабжения в условиях 20-градусных морозов. Кроме того, Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) оказался обесточен и начинает "горячую" консервацию оборудования.

Как сообщалось, боевые действия в авдеевской промзоне, в том числе с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями, активизировались с минувшего воскресенья, 29 января. Украинская сторона утверждает, что пророссийские вооруженные формирования ведут интенсивные артиллерийские обстрелы в районе Авдеевки.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике также ранее сообщали о боях в районе Авдеевской промзоны (на севере от Донецка) и о массированном обстреле окраин города. Представитель ДНР также заявил о потерях среди украинских военных.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в зоне вооруженного конфликта погибли пять и получили ранения и травмы 14 украинских военнослужащих, причем большая часть потерь пришлась на бои в Авдеевке. 30 января в зоне конфликта (по состоянию на 18:00) погибли трое украинских военнослужащих, 17 получили ранения и еще трое - травмы.

Артур Тооман
Редактор

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