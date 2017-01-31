Комитет сената США утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря

Для вступления в должность Рексу Тиллерсону необходимо заручиться поддержкой всей палаты. Фото: AFP/Scanpix

Теперь для вступления в должность Тиллерсону необходимо заручиться поддержкой всей палаты, то есть получить минимум 51 голос из 100, передает во вторник Би-би-си.

Республиканцы имеют в сенате большинство в 52 голоса. Несколько влиятельных республиканцев, в том числе сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио, ранее критиковали кандидатуру Тиллерсона, но в итоге решили поддержать ее.

"Несмотря на свои замечания, я поддержу назначение Тиллерсона в комитете и на пленарном голосовании в сенате", - сказал Рубио.

Сенатор-демократ Бен Кардин, глава демократического меньшинства в кабинете по иностранным делам, ранее отмечал, что не будет голосовать за Тиллерсона по той причине, что его ориентация на бизнес может негативно сказаться на его работе в качестве госсекретаря. Также Кардин был недоволен позицией Тиллерсона в отношении России.

Голосование по кандидатуре Тиллерсона на пленарном заседании ожидается не ранее будущей недели, даже если исход его практически предрешен.