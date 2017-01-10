В Литве по соображениям безопасности обеспокоены продажей телеканала TV3

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"В сфере СМИ беспокойство вызывает продажа TV3. Мы обсуждали то, кто мог бы стать владельцем в будущем", - заявил журналистам спикер Сейма во вторник, 3 января.

По его словам, владельцы могут влиять на содержание телеканала. "Может быть, это преждевременная озабоченность. Как только в СМИ появляется информация о том, что есть решение продать, конечно, появляется и мысль о том, кто купит", - пояснил Пранцкетис.

Директор ДГБ Яунишкис также сказал, что будущая покупка TV 3 вызывает озабоченность.

"Основной аспект, это то, чтобы эти инвесторы не были под определенным влиянием с Востока", - сказал директор.

Яунишкис отметил, что ДГБ и министерство обороны, а также прочие ведомства все более активно занимаются разоблачением дезинформации, распространяемой Россией. По его словам, требуется объединение усилий, общий подход.

О планах MTG продать бизнес в странах Балтии стало известно в конце ноября.