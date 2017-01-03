logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Россияне назвали своими главными друзьями Белоруссию и Казахстан

Video
Антон Алексеев
Cегодня 21:02
Рубрика: За рубежом

Четверть века назад на смену СССР пришло Содружество Независимых государств. Российские социологи представили исследование того, как россияне относятся к странам СНГ спустя четверть века после его создания. Подробности - у корреспондента "Актуальной камеры» в Москве.

Главными друзьями России на постсоветском пространстве более половины россиян ожидаемо назвали Белоруссию и Казахстан. Бессменные лидеры этих стран также вызывают у граждан России наибольшее доверие.

"Уровень доверия президентам зависит еще от уровня узнаваемости, от длительности нахождения у власти. Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев ассоциируются со своими странами, они уже очень много лет у власти, и население их очень хорошо знает. Что касается других президентов, они просто могут быть незнакомы россиянам", - отметила директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова.

Украина, которая, кстати, за 25 лет формального нахождения в СНГ так и не ратифицировала устав этой организации, ожидаемо находится в самом низу рейтинга.

"Что касается Украины, то по сравнению с прошлым, 2015 годом, мы увидели маленький рост, улучшение отношений. Все-таки два процента считают, что Украина является для нас надежным партнером", - добавила Михайлова.

"Украине просто не повезло с политическим руководством на всем протяжении существования Украины как независимого государства. И Порошенко - это, наверное, некий апофеоз, а может еще не апофеоз. И вообще те два процента, которые россияне дали Порошенко - это наверное с таким авансом!", - считает доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.

Слухи о смерти СНГ эксперты назвали преувеличенными.

"Это площадка, которая позволяет решать целый ряд межгосударственных вопросов. Поэтому она существует. Она не претендует на воссоздание СССР, чего так боятся многие. Это, я думаю, бессмысленные опасения", - пояснил историк, член-корреспондент РАН Ефим Пивовар.

Однако в сознании россиян воссоздание некоего подобия СССР если и возможно, то не на основе аморфного СНГ - для этой цели гораздо лучше подходит Таможенный союз, в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Надежда Берсенёва
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 27.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В Рапла растет недовольство реформой в работе регионального бюро ARK
 foto
Город Пярну объединился с волостями Пайкузе и Аудру
 foto
Логопеды требуют от минсоцдел упростить для них схему работы с пациентами

Зарубежные новости

foto
Россияне назвали своими главными друзьями Белоруссию и Казахстан
 foto
В Москве прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
 foto
"АК": жители Берлина о трагедии на рождественской ярмарке