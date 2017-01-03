Россияне назвали своими главными друзьями Белоруссию и Казахстан

Четверть века назад на смену СССР пришло Содружество Независимых государств. Российские социологи представили исследование того, как россияне относятся к странам СНГ спустя четверть века после его создания. Подробности - у корреспондента "Актуальной камеры» в Москве.

Главными друзьями России на постсоветском пространстве более половины россиян ожидаемо назвали Белоруссию и Казахстан. Бессменные лидеры этих стран также вызывают у граждан России наибольшее доверие.

"Уровень доверия президентам зависит еще от уровня узнаваемости, от длительности нахождения у власти. Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев ассоциируются со своими странами, они уже очень много лет у власти, и население их очень хорошо знает. Что касается других президентов, они просто могут быть незнакомы россиянам", - отметила директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова.

Украина, которая, кстати, за 25 лет формального нахождения в СНГ так и не ратифицировала устав этой организации, ожидаемо находится в самом низу рейтинга.

"Что касается Украины, то по сравнению с прошлым, 2015 годом, мы увидели маленький рост, улучшение отношений. Все-таки два процента считают, что Украина является для нас надежным партнером", - добавила Михайлова.

"Украине просто не повезло с политическим руководством на всем протяжении существования Украины как независимого государства. И Порошенко - это, наверное, некий апофеоз, а может еще не апофеоз. И вообще те два процента, которые россияне дали Порошенко - это наверное с таким авансом!", - считает доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.

Слухи о смерти СНГ эксперты назвали преувеличенными.

"Это площадка, которая позволяет решать целый ряд межгосударственных вопросов. Поэтому она существует. Она не претендует на воссоздание СССР, чего так боятся многие. Это, я думаю, бессмысленные опасения", - пояснил историк, член-корреспондент РАН Ефим Пивовар.

Однако в сознании россиян воссоздание некоего подобия СССР если и возможно, то не на основе аморфного СНГ - для этой цели гораздо лучше подходит Таможенный союз, в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.