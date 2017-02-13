Дональд Трамп примет участие во встрече лидеров НАТО в мае

Президент США Дональд Трамп. Фото: SIPA/Scanpix

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидерами НАТО в Европе в мае этого года.

Как в понедельник, 6 февраля, передает Би-би-си, свое согласие на встречу он дал во время телефонного разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

В заявлении Белого дома говорится, что Трамп и Столтенберг "обсудили, как содействовать тому, чтобы все союзники НАТО выполняли свои обязательства по расходам на оборону".

Трамп и Столтенберг, как сообщается, также "обсудили возможности мирного разрешения конфликта на границе Украины".

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль. Он заявлял, что США надлежит дважды подумать о том, приходить ли на помощь стране-члену НАТО, подвергшейся нападению, если та не платит положенный взнос в бюджет союза.

В настоящее время только пять из 27 стран-членов, в том числе Эстония - тратят на оборону положенные 2% ВВП, отмечают утренние новости ETV+.