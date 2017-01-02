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ФОТО: в России скорбят по погибшим в авиакатастрофе Ту-154

Cегодня 16:02
Рубрика: За рубежом

26 декабря в России объявлен днем траура. Власти российских регионов выражают соболезнования в связи с ЧП, отменяют предновогодние, развлекательные мероприятия, выражают готовность оказать посильную помощь семьям погибших.

Цветы и свечи несут сегодня к зданию ансамбля имени Александрова в Москве, к посольству РФ в Минске, к мемориальным уголкам, организованным в здании аэропорта "Адлер" и у городского причала в Сочи, а также в Симферополе.

В некоторых церквях прошли поминальные богослужения.

Сегодняшнее заседание правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев начал с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе.

Посольство РФ в Таллинне открыло на своей страничке в соцсети Фейсбук книгу соболезнований. Жители Эстонии несут цветы и свечи к зданию дипмиссии.

Погибли 92 человека

Самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию на российскую военную базу Хмеймим.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Екатерина Таклая
Редактор

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