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Число погибших при крушении "Боинга" под Бишкеком выросло до 38 человек

Место крушения. Фото: Reuetrs/Scanpix
Cегодня 08:14
Рубрика: За рубежом

По последним данным, 38 человек погибли в результате падения грузового "Боинга" турецкой авиакомпании под Бишкеком, сообщили в пресс-службе Минздрава Киргизии. Там уточнили, что во вторник было найдено тело 38-го погибшего, предположительно члена экипажа самолета.

До обнаружения тела четвертого члена экипажа в списках погибших, составленных сотрудниками Республиканского бюро судебно-медицинских экспертиз, числились 37 человек, включая трех членов экипажа самолета турецкой авиакомпании. Среди погибших 15 детей в возрасте от 11 лет до года, а также одна девочка, которой было 4 месяца, передает Интерфакс.

Как отметили в Минздраве, в списках пострадавших 16 человек, 13 человек госпитализированы, трое получают амбулаторное лечение. "У пострадавших преимущественно диагностированы ушибы различной степени тяжести, переломы, сотрясение головного мозга", – пояснил собеседник агентства в пресс-службе Минздрава Киргизии.

"Боинг 747 400" турецкой авиакомпании при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас". Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета.

Ирина Киреева
Редактор

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