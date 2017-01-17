Брейвик сделал нацистское приветствие на заседании суда по нарушению его прав человека

Андерс Брейвик. Фото: AFP/Reuters/Scanpix

Осужденный за убийство 77 человек норвежец Андерс Брейвик сделал нацистское приветствие в начале заседания апелляционного суда, на котором правительство Норвегии пытается отменить решение суда низшей инстанции, признавшего одиночное заключение Брейвика бесчеловечным и унижающим человеческое достоинство.

Выездное заседание суда проходит в тюрьме, в которой Брейвик содержится в трехкомнатной камере, сообщило во вторник, 10 января, агентство Reuters.

Брейвик, одетый в черный костюм с галстуком, выбросил вперед правую руку в нацистском приветствии при входе в зал.

В апреле прошлого года суд низшей инстанции согласился с тем, что чрезмерная изоляция Брейвика нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, после чего прокуратура подала апелляцию. Суд низшей инстанции Брейвик приветствовал аналогичным жестом.

Подавая жалобу, Брейвик добивался смягчения условий содержания и возможности общаться с другими заключенными, так как уже почти пять лет находится в одиночном заключении. По мнению адвокатов, данные требования были оправданы, представители прокуратуры же в ходе слушаний настаивали на том, что Брейвик по-прежнему крайне опасен. По их мнению, он способен вдохновить сторонников праворадикальной идеологии на новые теракты, вследствие чего его контакты с внешним миром должны быть максимально ограничены.

22 июля 2011 года Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем застрелил 77 человек в молодежном лагере на острове Утойя. Более 150 человек тогда получили ранения.

На суде Брейвик признался в совершенных преступлениях, но отказался раскаяться. Суд приговорил Брейвика к максимально возможному по норвежскому законодательству наказанию — 21 году тюрьмы. По мере истечения срока заключения Брейвика он может быть продлен.