В Париже продолжаются протесты против полицейского произвола

Во французской столице продолжаются многочисленные молодежные протесты против полицейского произвола, начавшиеся две недели назад.

Протесты прошли, в частности, в лицее Бергсона в 19-м округе Парижа, где в марте 2016 года 15-летний учащийся был ранен полицейским во время протеста против закона о труде, сообщила в четверг, 23 февраля, "Актуальная камера".

Последняя серия беспорядков возникла после того, как чернокожий задержанный при задержании получил тяжелые телесные повреждения.

У площади Нации в центре Парижа задержали несколько человек, полиция применила слезоточивый газ.

Ранее крупная манифестация прошла на площади Республики, где собралось, по разным оценкам, от 2,5 до 5 тыс. человек.

Всего с начала протестов в пригородах Парижа за две недели было задержано более 250 человек.

Ниже видеосюжет "Актуальной камеры".