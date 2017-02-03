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В России принят закон об отмене уголовной ответственности за домашнее насилие

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix/Postimees
Cегодня 11:02
Рубрика: За рубежом

Государственная Дума в пятницу окончательно приняла законопроект о переводе первого случая домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, но второй и последующий случаи домашнего насилия останутся уголовными преступлениями. Под побоями понимается причинение физической боли без расстройства здоровья.

Об этом в пятницу, 27 января, сообщило агентство Интерфакс.

Под "побоями" законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет лишь о ссадинах и синяках, а легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье.

Законопроект исключает из числа уголовно-наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц, но только если эти побои совершены впервые. Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, а за повторные побои ответственность будет наступать по уголовному законодательству.

В настоящее время побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицируются как административное правонарушение, а в семье — как уголовное преступление. Такие поправки были приняты Госдумой летом этого года.

После принятия законопроекта в Госдуме в первом чтении генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд направил руководству Госдумы и Совета Федерации письмо, в котором выразил обеспокоенность возможным принятием закона о декриминализации первого случая домашнего насилия.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин назвал недопустимым давление на Госдуму со стороны генсека СЕ по закону о декриминализации побоев. Также Володин заявил, что при выработке позиции Госдумы по законопроекту о декриминализации семейных мелких побоев депутаты руководствовались социологическими опросами, которые показывают, что почти 60% общества поддерживают более мягкое отношение к незначительным конфликтам в семье без последствий для здоровья.

Андрей Крашевский
Редактор

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