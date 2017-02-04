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Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Трампом

Трамп во время телефонного разговора с Путиным. Фото: Белый дом
Cегодня 21:30 Обновлено 22:06
Рубрика: За рубежом

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом конфликты в Сирии и на Украине, а также возможность личной встречи. Об этом сообщила вечером в субботу, 28 января, пресс-служба Кремля.

Завершился телефонный разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Во время беседы американский лидер сидел за столом в Овальном кабинете в окружении своих ближайших помощников, сообщила газета Washington Post.

"Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", — говорится в сообщении, передает Лента.

Лидеры двух стран отметили в качестве приоритета необходимость борьбы с международным терроризмом и договорились о налаживании координации российских и американских военных с целью разгрома "Исламского государства" (ИГ) и других террористических группировок, действующих в Сирии.

Ранее сообщалось, что завершился телефонный разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Во время беседы американский лидер сидел за столом в Овальном кабинете в окружении своих ближайших помощников, сообщила газета Washington Post.По данным издания, на столе у американского президента в этот момент лежали папки с документами и стоял стакан с содовой. Напротив него сидели вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Майк Флинн. Рядом стояли пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус, а также советник по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, передает Интерфакс.

По данным американских СМИ, телефонный разговор Трампа и Путина, начавшийся после 20:00 по московскому времени в субботу, продолжался около 40 минут.

После разговора с Путиным Трамп собирается позвонить президенту Франции Франсуа Олланду и премьеру Австралии.

Ранее в субботу глава США провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с премьером Японии Синдзо Абэ, в ходе которого он пригласил его посетить с визитом США 10 февраля.

Надежда Берсенёва
Редактор

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