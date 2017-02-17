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В Новой Зеландии на берег выбросились сотни китов

Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 07:33
Рубрика: За рубежом

Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии. Сотни животных уже погибли к тому времени, когда волонтеры прибыли на место, сообщил природоохранный департамент страны.

Это один из самых массовых случаев самоубийства этих млекопитающих, когда-либо зарегистрированных в стране, передает Би-Би-Си.

По данным департамента, на берег бухты Голден-Бей новозеландского Южного острова выбросились 416 животных. Как сообщили в ведомстве, около 70% выбросившихся на берег китов погибли. Сотрудники департамента, волонтеры и местные жители пытаются спасти оставшихся, отправляя их в открытое море во время прилива, однако шансы на успех этой попытки довольно невелики.

"Учитывая число погибших животных, мы должны отдавать себе отчет в том, что оставшиеся находятся в критическом состоянии", – сказал региональный руководитель департамента охраны природы Эндрю Ламасон.

Кроме того, спасение животных осложнено тем, что на мели находится большое число туш погибших китов, которые мешают пострадавшим животным уплыть в открытое море.

Местные жители и волонтеры, чтобы не дать китам снова выброситься на берег, образовали у берега живую цепь.

Случаи массового самоубийства китообразных регистрируются довольно регулярно.

Однозначного ответа на вопрос, что заставляет животных выбрасываться на берег, у ученых нет. Самой популярной остается теория, согласно которой что-то случается с одним или несколькими китами, после чего те издают сигнал бедствия, и остальные приходят к ним на выручку. В итоге, если заболевший дельфин или кит оказался на мелководье, за ним туда же попадают и его сородичи.

Ирина Киреева
Редактор

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