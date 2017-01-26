Мэй: выход из ЕС поможет Великобритании стать по-настоящему глобальным игроком

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй. Фото: Reuters/Scanpix

Лондон во время переговоров по поводу выхода из состава ЕС столкнется со сложными переговорами и периодом неопределенности, но все это приведет к созданию новой Великобритании, которая будет мировым лидером в области свободной торговли, свободных рынков и успешного бизнеса, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Я хочу, чтобы Великобритания завершила этот процесс (переговоров по Brexit) как по-настоящему глобальная страна, которая будет играть всеобъемлющую роль в установившейся системе международного порядка", – цитирует выступление Мэй на сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе ТАСС.

Она признала, что согласование всех параметров "развода" с Брюсселем в свете принятого в июне прошлого года британцами решения выйти из ЕС не будет легким. Однако, как считает Мэй, выгоды в конечном счете все равно перевесят сложности. "Давайте не будем недооценивать значимость этого решения, – сказала она. – Великобританию ждет этап перемен, имеющих исключительную важность".

"Мы собираемся стать уверенной в себе страной, которая будет снова распоряжаться своей судьбой", – подчеркнула она, заверив в то же время, что Лондон не намерен поворачиваться спиной к Европе. – Наше решение покинуть ЕС не означало, что мы отвергаем наших друзей в Европе, с которыми у нас есть общие интересы и ценности. Это не было попыткой дистанцироваться от них или прекратить сотрудничество, которое помогло нашему континенту быть безопасным и сильным".