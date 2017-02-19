"АК+": Германия готовится к парламентским выборам

Новым президентом Германии в воскресенье, 12 февраля, избран Франк-Вальтер Штайнмайер. Тем временем уже этой осенью в ключевой стране Евросоюза грядут выборы в Бундестаг, немецкий парламент, которые определят политический вектор официального Берлина и судьбу канцлера Ангелы Меркель.

Как передает аналитическая программа ETV+ "Актуальная камера +", главным вопросом предстоящих выборов станет то, по какому пути пойдет официальный Берлин и останется ли в седле железная фрау - бундесканцлер Ангела Меркель.

"В условиях кризиса беженцев и роста праворадикальных настроений на мировой арене предсказать, каким будет новый политический расклад Германии, крайне сложно", - отмечает автор сюжета Евгения Волохонская.

"В Германии сейчас парадоксальная ситуация. С одной стороны дела у нас идут так хорошо, как никогда. А с другой - население Германии также как никогда недовольно. Это связано непосредственно с тем, что многие потеряли уверенность в завтрашнем дне, чувство некоторой непричастности к мировым событиям. Германия сейчас переживает так сказать рандеву с глобализацией - сюда течет неконтролируемый поток людей из других стран, носителей другой культуры. Из Африки и Сирии, Ирака и Афганистана. И немецкое общество к этому не готово. Экономически мы это потянем, но сможем ли мы вынести столкновение с другим менталитетом? Вот в чем вопрос и это пугает немцев", - говорит главный редактор DPA Свен Гессманн.

"Настроения в Германии я бы сравнил с 1998 годом, когда после 16 лет своего правления народу надоел Гельмут Коль. А он ведь не совершал никаких ошибок, он все делал правильно. И у меня такое впечатление, что сейчас Ангела Меркель тоже надоела людям", - говорит политический обозреватель Deutsche Welle Никита Жолквер.

"Определенная усталость присутствует, об этом свидетельствуют и опросы, но тем не менее Меркель все равно находится в числе топ-политиков Германии. Во всех фокус-группах, и молодых и пожилых, Меркель по-прежнему имеет очень большие шансы быть переизбранной на посту канцлера, тем более, что она пытается поменять свою стратегию. Ее партия старается стать более пластичной и получить доступ к более широким слоям населения", - полагает политолог Дмитрий Стратиевский.

В последнее время отмечается рост рейтинга немецких социал-демократов. Во многом благодаря их новому кандидату на место бундесканцлера - экс-председателю Европарламента Мартину Шульцу.

"Он человек очень энергичный, пламенный оратор и немножко популист. Я думаю что в нынешней ситуации чуть-чуть популизма не помешало бы стране", - считает Никита Жолквер.

Тем временем в Германии отмечается и стремительный рост праворадикальной популистской партии "Альтернатива для Германии" или АДГ, которая в своей предвыборной кампании спекулирует на страхах перед беженцами и бытовой ксенофобии и национализме.

"Мемориал убитым евреям Европы в центре Берлина вызывает крайне агрессивную реакцию среди праворадикально настроенных политиков, так, например, Бьерн Хеке из партии "Альтернатива для Германии" заявил, что Германия является единственной страной Европы, которая установила памятник своему позору в своей столице", - говорит из Берлина Евгения Волохонская.

Характерно, что победное шествие АДГ отмечается именно в Восточной Германии. К примеру, в Саксонии их рейтинг сегодня составляет 20 процентов.

"Даже спустя тридцать лет после падения берлинской стены они чувствуют себя гражданами второго сорта. Также влияет и то, что на востоке в экономическом смысле дела идут не так хорошо, как на западе", - объясняет главный редактор DPA Свен Гессманн.

"Прошло уже почти 30 лет после воссоединения Германии. И тем не менее - как когда-то сказал Редъярд Киплинг - восток есть Восток, а Запад есть Запад. И они никогда не будут едины", - рассказывает журналист ETV+ Евгения Волохонская.

"Нет, я думаю, проблема даже не столько в социальной защищенности. Те, которые чувствуют себя менее защищенными, скорее симпатизируют пост-коммунистам из левой партии. У АДГ на востоке Германии другой козырь - в этом регионе в принципе сильнее ксенофобские настроения. А объясняется это очень просто - на востоке Германии намного меньше мигрантов. А когда ты с чем-то не сталкивался, это всегда вызывает страхи, отторжения и опасения", - парирует политический обозреватель Deutsche Welle Никита Жолквер.

"То есть мы можем, наверное, сделать такой вывод, что в странах бывшего пост-советского лагеря эти ксенофобские настроения очень сильны? Я просто на примере Эстонии это вижу", - интересуется Волохонская.

"Я не хотел проводить эту параллель, но вы сами ее провели", - отвечает Жолквер.

"Я бы не сказал, что это так. Очень сильно набирают ксенофобы во Франции. У нас есть проблема Ле Пен, которая с большой долей вероятности выйдет во второй тур президентских выборов. У нас есть проблемы в Италиии и Испании, к сожалению, правый тренд сейчас входит все сильнее и сильнее в моду. Я бы не сказал, что это это проблема востока, просто здесь она приобретает другие контуры", - возражает политолог Дмитрий Стратиевский.

Впрочем, все аналитики едины: даже если "Альтернатива для Германии" пройдет в Бундестаг, ни одна парламентская партия не захочет вести с ней коалиционные переговоры. Но опасность праворадикалов ни в коем случае преуменьшать нельзя.

"В Германии долгое время - со времен войны - практически не было партии, которая была бы правее партии Меркель, но не являлась бы при этом откровенно фашистской. Поэтому АДГ - это всерьез и надолго. Оппонировать им тоже нужно серьезно серьезно", - считает Дмитрий Стратиевский.

"В отличие от других европейских стран, Германия - это такой танкер, где перемены происходят достаточно медленно и здесь невозможно представить, что, например, такая партия как "Альтернатива для Германии" неожиданно получит большинство. Как это может произойти, например, в Голландии или во Франции с Марин Ле Пен. Но я уже несколько десятилетий наблюдаю за ходом предвыборных компаний в Германии и выработал для себя такое правило. За полгода или за восемь месяцев до выборов ситуация представляется ясной. А вот чем ближе день выборов, тем более неясной она становится", - говорит политический обозреватель Deutsche Welle Никита Жолквер.

Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября.