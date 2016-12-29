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Россиянке Варваре Карауловой дали 4,5 года колонии за попытку примкнуть к ИГ

Варвара Караулова в зале суда. Фото: ТАСС
Cегодня 16:07
Рубрика: За рубежом

Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову) к 4,5 годам колонии общего режима за попытку присоединиться к запрещенной в Росиии террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает агентство "Москва".

Ранее 22 декабря стало известно, что Караулову признали виновной. Гособвинитель просил приговорить девушку к пяти годам колонии. Сама она вину не признает, передает Лента.

"Суд постановил признать Караулову виновной и приговорить к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима", — огласил решение судья Александр Абабков, передает ТАСС. По данным агентства, защита намерена обжаловать приговор.

В последнем слове перед оглашением приговора Караулова попросила суд о снисхождении и заявила, что мечтает искупить вину. Она также принесла извинения спецслужбам и всем, кто ей помогал, и добавила, что искала решение в человеке, который ее унижал и врал ей.

19-летняя Караулова была арестована 28 октября 2015 года. К тому времени она сменила имя и фамилию и стала Александрой Ивановой.

Девушка была впервые задержана 4 июня 2015 года при попытке незаконно пересечь турецко-сирийскую границу. Вместе с ней под стражу были взяты еще 13 граждан России, собиравшихся примкнуть к ИГ. Тогда против нее не стали возбуждать уголовное дело, но спустя полгода она оказалась под следствием за связи с ИГ. По словам самой Карауловой, она ехала в Сирию к любимому человеку, а воевать не собиралась.

Надежда Берсенёва
Редактор

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