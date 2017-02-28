Вагоны с углем, которые из-за блокады вынуждены простаивать на запасных путях. Фото: ТАСС/Scanpix

Первой ласточкой стали предприятия Рината Ахметова — в его холдинге "Метинвест" заявили, что заводы закрываются, передают украинские Вести.

Эксперты говорят: в первую очередь пострадают десятки тысяч украинцев, живущих на неподконтрольных территориях, а затем падение производства накроет всю страну и непредсказуемо ударит по курсу доллара.

На предприятиях Рината Ахметова заявили, что закрываются из-за блокады. "На Енакиевском метзаводе (ЕМЗ) завершились работы по подготовке к временной консервации. Проведено выдувание доменных печей №3 и №5, прекращена работа конвертерного цеха. Макеевский филиал ЕМЗ будет остановлен 25 февраля. Также из-за блокады железнодорожного сообщения остановилась добыча угля на всех шахтах объединения "Краснодон­уголь", — заявили в "Метинвесте", добавив, что сотрудников не уволят, а выведут на простой с сохранением 2/3 оклада.

На других заводах говорят: такая же участь постигнет и их. По словам гендиректора "Запорожстали" Ростислава Шурмы, если блокаду не прекратить буквально сейчас, через две-три недели по цепочке рухнут практически вся энергетика и тяжелая промышленность.

"Если не разблокируют поставки угля и другого стратегического сырья, из-за дефицита антрацита остановятся несколько электростанций. Как только это случится, возникнет дефицит мощности в системе. Сразу будет необходимо осуществлять веерные отключения — население и промышленность останутся без света. Если их не делать, может произойти развал энергосистемы, так называемый блэкаут, когда вся страна останется в темноте и без тепла. Вторая сторона — газовая марка угля, которого хватает у нас, но недостаточно на неподконтрольной территории", — сказал Шурма.

По его словам, промышленная цепочка выглядит так, что Зуевская ТЭС, которая поставляет электроэнергию на Авдеевский коксохим, может работать только на газовой марке угля, которая едет из свободной на неподконтрольную территорию.

"Там запасы небольшие. Останавливается Зуевская ТЭС — сразу же останавливаются Авдеевский коксохим и два металлургических комбината", — добавил собеседник агентства.

По его словам, "Запорожсталь" будет не единственной, кто почувствует последствия блокады — на протяжении недели проблемы будут и в Мариуполе (там работают "Азовсталь" и Меткомбинат им. Ильича), и в Каменском (бывший Днепродзержинск).

"Потому что возникнет общий дефицит кокса в системе, который компенсировать будет невозможно. Возникнет дефицит электроэнергии, который тоже компенсировать будет невозможно. Его можно будет компенсировать месяца через три, если привезти уголь из Южной Африки, или практически сразу, если везти из России. Так что в итоге от этой блокады выиграет Россия", — подытожил руководитель "Запорожстали.

На Авдеевку давят с двух сторон

Еще сложнее ситуация в Авдеевке. Там на днях восстановили один из двух поврежденных энерговводов, питающих коксохимический завод, но все равно предприятие работает буквально на волоске.

"Нас зажимают с двух сторон. С одной — боевики не дают восстановить второй энерговвод и мы не можем вывести ползавода из консервации. А с другой — ура-патриоты не дают завозить сырье. Такое ощущение, что у них общие цели. Сейчас коксохим работает с загрузкой на 50%. С нынешними запасами мы продержимся дней 10–12. У нас трудятся 4000 человек, но, скорее всего, с 1 февраля мне придется выводить часть коллектива в простой, потому что в ситуации, когда ползавода стоит, мы несем серьезные убытки. Опять же, от нас зависит обеспечение теплом всей Авдеевки", — рассказал "Вестям" гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов.

Экономисты прогнозируют девальвацию

Эксперты говорят, что прямые последствия блокады для Украины — это потеря валютной выручки, рабочих мест, налоговых поступлений, а дальше — коллапс гривны и дальнейший развал всей экономики.

"Вопрос не только в угле. Железная руда едет из свободной на неподконтрольную территорию Украины. Сегодня из-за ее дефицита уже остановился Алчевский меткомбинат и как следствие — Алчевский коксохимический завод. Алчевский коксохим снабжает Днепровский меткомбинат в Каменском, который теперь на грани остановки. В такой же ситуации Енакиевский метзавод, который работает на украинской железной руде (уже остановился. — Авт.). Это значит, что сегодня на неподконтрольной территории десятки тысяч людей остались без работы. Это такие же граждане Украины, а все эти заводы зарегистрированы на территории Украины и платят налоги не "там", а в бюджет Украины. Это миллиарды гривен, которые работают на курс гривны", — говорит Ростислав Шурма.

Экономист Андрей Блинов отмечает, что по итогам февраля Украина получит существенное падение в металлургии, а это впервые за 13 месяцев приведет к общему падению промышленного производства в стране. Для людей в первую очередь это может отразиться на обменном курсе.

"Дело в том, что многие аналитики предполагали, что Украина в феврале и в дальнейшем до осени входит в весьма комфортную ситуацию с обменным курсом. То есть прогнозировали, что гривна будет несколько укрепляться, даже до 26 грн/$. Однако сложившаяся ситуация очень сильно может скорректировать прогноз. Например, ожидаемая ревальвация (укрепление) гривны может смениться девальвацией, потому что объемы экспортной выручки начнут очень сильно сокращаться. И мне кажется, что для граждан, помимо известной уже ситуации в энергетике и рисков, связанных с веерными отключениями, это является наиболее ощутимым последствием блокады", — рассказал "Вестям" Блинов.

По его словам, если блокада продолжится, серьезное сокращение производства случится уже через десять дней, а доллар на это среагирует в марте. Финансисты также открыто говорят, что сокращение производства на металлургических предприятиях Украины может вылиться в валютный дефицит и девальвацию гривны уже в течение месяца.

"Если текущие события в энергетике будут продолжаться, ожидаем, что рынок ощутит их последствия с временным лагом около одного месяца. Наблюдаемые сейчас сокращения или полная остановка производства металлургических предприятиях чреваты снижением объемов экспорта, следовательно, на межбанке образуется дефицит валюты. Ведь не секрет, что представители данной отрасли являются одними из основных продавцов валюты на безналичном рынке", — рассказал начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.