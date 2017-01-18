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Барак Обама в прощальной речи выступил с призывом защищать демократию

Президент США Барак Обама. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 07:10
Рубрика: За рубежом

Президент США Барак Обама в своей прощальной речи призвал американцев защищать демократию, а в конце выступления не смог сдержать слез.

В своей речи он назвал расизм и экономическое неравенство одними из главных угроз для демократии в США, передает в среду Би-би-си.

Еще одной угрозой для демократического устройства Америки Обама считает тенденциозный подбор фактов политиками, когда мнения не основаны на "некоторых общих исходных фактах".

В качестве примера подобной ситуации он привел проблему изменения климата, над которой активно работала администрация Обамы, и к которой демонстративно равнодушен избранный президент США Дональд Трамп.

"Сейчас мы можем и должны спорить о лучшем подходе к этой проблеме. Но просто отрицать проблему означает не только предательство будущих поколений, но и предательство самого духа инноваций и практического решения проблем, которыми руководствовались нашими основателями", - заявил Обама.

Уходящий президент США также напомнил об угрозе для мирового порядка, основанного на соблюдении законов и прав человека, со стороны религиозных фанатиков и зарубежных автократий.

"Соперники, такие как Россия и Китай, не смогут достичь такого же влияния, если только мы не оставим то, во что верим, и не превратимся в еще одну большую страну, которая задирает маленьких соседей", - подчеркнул он.

Первый чернокожий президент США Барак Обама, которому сейчас 55 лет, был избран на пост в 2008 году. Его преемник, республиканец Дональд Трамп уже обещал отменить некоторые реформы Обамы.

20 января 2017 года избранный президент принесет присягу и официально вступит в должность.

Сергей Михайлов
Редактор

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