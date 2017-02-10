Вице-президент США Майк Пенс в феврале посетит Брюссель

Майк Пенс. Фото: Reuters/Scanpix

Вице-президент США Майк Пенс в феврале посетит с визитом Брюссель, чтобы обсудить с европейскими союзниками и партнерами США углубление и укрепление трансатлантического сотрудничества, а также примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передают в пятницу, 3 февраля, радионовости ERR.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызвала опасения у европейских союзников по поводу будущего НАТО и поддержки европейской интеграции со стороны США. Трамп неоднократно называл НАТО устаревшей организацией, а также ставил обязательства по защите союзников в зависимость от выполнения ими своих обязанностей перед альянсом.

С другой стороны, в последнее время новый президент США подтвердил, что НАТО для него важна и заявил о стопроцентной приверженности этой организации. Он дал понять, что в будущем в Североатлантическом альянсе будет необходимо более справедливо перераспределить бремя расходов.

Европейские дипломаты выражали надежду, что новый госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис смягчат поддержку, которую Трамп высказывает в адрес националистических и популистских движений в Европе.