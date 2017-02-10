logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Вице-президент США Майк Пенс в феврале посетит Брюссель

Майк Пенс. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 09:29
Рубрика: За рубежом

Вице-президент США Майк Пенс в феврале посетит с визитом Брюссель, чтобы обсудить с европейскими союзниками и партнерами США углубление и укрепление трансатлантического сотрудничества, а также примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передают в пятницу, 3 февраля, радионовости ERR.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызвала опасения у европейских союзников по поводу будущего НАТО и поддержки европейской интеграции со стороны США. Трамп неоднократно называл НАТО устаревшей организацией, а также ставил обязательства по защите союзников в зависимость от выполнения ими своих обязанностей перед альянсом.

С другой стороны, в последнее время новый президент США подтвердил, что НАТО для него важна и заявил о стопроцентной приверженности этой организации. Он дал понять, что в будущем в Североатлантическом альянсе будет необходимо более справедливо перераспределить бремя расходов.

Европейские дипломаты выражали надежду, что новый госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис смягчат поддержку, которую Трамп высказывает в адрес националистических и популистских движений в Европе.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 02.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
"Инсайт": секретные документы, огромные расходы и подводные камни проекта Rail Baltic
 foto
В Тарту отметили годовщину подписания Тартуского мирного договора
 foto
"Инсайт": систему реабилитации для детей с особыми потребностями нужно менять — но хватит ли у политиков воли?

Зарубежные новости

foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции
 foto
ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию
 foto
Эксперты: влияние санкций на российский финансовый рынок было не слишком значительным