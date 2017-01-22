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Премьер-министр Британии во вторник огласит свой план брексита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала осуществить брексит в полном объеме. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 10:32
Рубрика: За рубежом

Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвала слухами появившуюся в британской прессе информацию, согласно которой она выбрала "жесткий" вариант брексита. Ожидается, что свое решение на этот счет Мэй огласит во вторник.

Политический корреспондент Би-би-си Крис Мейсон отмечает, что на Даунинг-стрит не комментируют и не подтверждают практически никакие утечки относительно содержания речи, однако некоторые выводы сделать можно.

По его словам, уже прослеживается приблизительный путь, которым, возможно, Мэй собирается следовать на пути к реализации выхода из Евросоюза.

Ее намерение контролировать иммиграцию позволяет предположить, что Мэй готова пожертвовать доступом к единому рынку, а желание заключать торговые договора с такими странами как Новая Зеландия означает готовность выйти из таможенного союза ЕС.

Статьи о возможном содержании речи Мэй в воскресенье опубликовали сразу несколько британских газет. Они утверждают, что премьер-министр объявит о готовности выйти из Евросоюза по так называемому "жесткому сценарию".

Под этим подразумевается выход страны из единого европейского рынка. "Мягкий сценарий", за который ратуют сторонники евроинтеграции, предполагал сохранение доступа к рынку - но тогда Британия должна была сохранить за гражданами ЕС право свободного въезда в страну.

Также ожидается, что в своей речи Мэй призовет положить конец спорам и взаимным оскорблениям между сторонниками выхода из ЕС и сторонниками сохранения членства в нем. Премьер, как утверждают газеты, призовет нацию сплотиться и обеспечить успех брексита.

Сергей Михайлов
Редактор

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