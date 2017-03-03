Более тысячи мигрантов спасены за сутки в Сицилийском проливе

Прибытие мигрантов и беженцев в порт Сицилию 15.04.2016. Фото: AFP/Scanpix

Итальянская служба береговой охраны, координирующая операции по спасению терпящих бедствие лодок с мигрантами в Сицилийском проливе, сообщила о спасении за последние сутки 1100 человек, говорится в заявлении службы.

В операциях спасения были задействованы помимо катеров береговой охраны, британское судно в составе европейской миссии EunavforMed, норвежский корабль из флота европейского агентства по контролю за границами Frontex, а также судно одной из неправительственных организаций, передает ТАСС.

Все спасенные доставляются в итальянские южные порты.

По данным МВД страны, с начала года по морю в Италию прибыли более 10 000 мигрантов. Большинство из них – выходцы из африканских стран. Они являются экономическими мигрантами и не обладают правом на предоставление убежища.

Международная организация по миграции, в свою очередь, сообщает, что с начала года в страны Европы по Средиземному морю прибыли около 14 000 мигрантов и беженцев, при этом более 360 человек погибли или пропали без вести в пути. С 1 января до побережья Европы добрались 13 924 мигранта и беженца. Более 10 700 человек прибыли в Италию, более 2200 – в Грецию, около 1000 – в Испанию. В Италию в основном направляются жители Нигерии, Эритреи, Гвинеи и Кот д'Ивуара, в Грецию – сирийцы, афганцы, иракцы и пакистанцы.

С начала года 366 мигрантов и беженцев погибли или пропали без вести в море. Особенно много жертв на миграционном маршруте из Северной Африки в Италию (326 человек). На пути из Турции в Грецию с начала года погибли или пропали без вести два человека, на пути из Северной Африки в Испанию – 38 человек.