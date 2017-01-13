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Россия заявила о сокращении группировки войск в Сирии

"Адмирал Кузнецов" в Средиземном море. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 14:33
Рубрика: За рубежом

Группа военных кораблей РФ в Средиземном море во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" покинет зону сирийского конфликта в рамках заявленного сокращения группировки российских войск в Сирии.

Такое заявление сделал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, сообщило в пятницу, 6 января, агентство ТАСС.

Герасимов сообщил, что авианосная группа во главе с "Адмиралом Кузнецовым" в пятницу начнет готовиться к переходу из Средиземного моря в Североморск.

Начальник российского Генштаба напомнил, что в ночь на 30 декабря в Сирии был объявлен режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра". По мнению Герасимова, соглашение о перемирии стало возможным благодаря вытеснению сирийской оппозиции из Алеппо в декабре прошлого года и оно может стать основой для мирного урегулирования конфликта в Сирии.

С похожим заявлением выступил и начальник сирийского генштаба Али Айюб. По его словам, российская авиаподдержка сыграла основную роль в недавних победах сирийской правительственной армии в борьбе с боевиками, которые позволили заключить соглашение о прекращении боевых действий и создали условия для запуска процесса политического урегулирования кризиса в Сирии.

Айюб добавил, что Сирия надеется на дальнейшее укрепление связей с Россией во всех областях, в том числе в военной сфере.

Указание сократить группировку российских войск в Сирии дал президент РФ Владимир Путин накануне заключения перемирия между сирийским правительством и оппозиционными группировками, гарантами которого выступили Россия и Турция.

После этого Совет Безопасности ООН единогласно принял составленную Россией резолюцию в поддержку этих договоренностей и начала переговоров Дамаска с оппозицией.

Мирные переговоры планируется провести в казахстанской столице Астане.

Андрей Крашевский
Редактор

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