Сегодня в Москве на Троекуровском кладбище похоронили Виталия Чуркина

Постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина под звуки гимна и оружейного салюта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) управделами президента состоялась церемония прощания с российским дипломатом и отпевание.

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал слова соболезнования вдове дипломата Ирине и вручил ей Орден Мужества, которым посмертно наградил Чуркина президент России, передает "Интерфакс".

Проститься с дипломатом пришли первый замминистра иностранных дел Владимир Титов, заместители министра Михаил Богданов, Геннадий Гатилов, Григорий Карасин, Алексей Мешков и Игорь Моргулов, а также официальный представитесь МИДа Мария Захарова.

На траурной церемонии также присутствовал помощник президента РФ Юрий Ушаков, зампредседателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и представители иностранных дипмиссий.

Российский постпред скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке. В среду, 22 февраля, церемония прощания с Виталием Чуркиным прошла в российском посольстве в Нью-Йорке, в ней приняли участие сотни человек. После этого гроб с телом дипломата был доставлен в Москву.