Президент США Дональд Трамп. Фото: SIPA/Scanpix

Президент США Дональд Трамп проведет в эти выходные дни телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко.

Помимо Порошенко, у Трампа запланированы беседы с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой кабинета министров Новой Зеландии Биллом Инглишем, сообщило в субботу агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Разговоры с Порошенко, Джентилони и Столтенбергом у Трампа намечены на 4 февраля, а с Инглишем - на 5 февраля. Темы бесед не уточняются.

Этот уик-энд американский лидер проведет в своем частном клубе Mar-a-Lago, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, которое окружение Трампа уже окрестило "зимним Белым домом".