logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

ФСБ арестовала своего сотрудника и топ-менеджера "Лаборатории Касперского"

Иллюстративное фото.
Cегодня 12:33
Рубрика: За рубежом

Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, который возглавляет отдел по расследованию киберпреступлений, арестован. В компании подтвердили факт ареста. Это может быть связано с расследованием ФСБ дела о госизмене, сообщают СМИ. Одновременно по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов.

"Мы подтверждаем факт ареста Руслана Стоянова", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе "Лаборатории Касперского". На вопрос агентства, продолжает ли работать арестованный топ-менеджер в компании, в пресс-службе ответили так: "Никаких кадровых перестановок у нас пока не проводилось". От других комментариев там воздержались, сославшись на отсутствие информации о деле.

Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу "Лаборатории Касперского" сообщает, что арест связан с событиями, произошедшими тогда, когда Стоянов еще не работал в компании, передает Би-Би-Си.

Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила, что Стоянов был арестован в декабре 2016 года и находится в СИЗО "Лефортово". Издание ссылалось на источник, близкий к ФСБ.

Стоянов до 2006 года работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление "К").

Одновременно по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов. Проверяются взаимоотношения ЦИБ с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением при проведении экспертиз по киберпреступлениям. В рамках расследования проверяют информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.

Артур Тооман
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 24.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В Ляэне-Вирумаа создадут государственную гимназию
 foto
Стальнухин: продавить тему гражданства в парламенте невозможно
 foto
Совет ERR объявил конкурс на нового руководителя

Зарубежные новости

foto
Декриминализация побоев в России: мнения гражданских активистов и юриста кризисного центра кардинально разошлись
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США
 foto
Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек