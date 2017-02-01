ФСБ арестовала своего сотрудника и топ-менеджера "Лаборатории Касперского"

Иллюстративное фото.

Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, который возглавляет отдел по расследованию киберпреступлений, арестован. В компании подтвердили факт ареста. Это может быть связано с расследованием ФСБ дела о госизмене, сообщают СМИ. Одновременно по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов.

"Мы подтверждаем факт ареста Руслана Стоянова", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе "Лаборатории Касперского". На вопрос агентства, продолжает ли работать арестованный топ-менеджер в компании, в пресс-службе ответили так: "Никаких кадровых перестановок у нас пока не проводилось". От других комментариев там воздержались, сославшись на отсутствие информации о деле.

Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу "Лаборатории Касперского" сообщает, что арест связан с событиями, произошедшими тогда, когда Стоянов еще не работал в компании, передает Би-Би-Си.

Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила, что Стоянов был арестован в декабре 2016 года и находится в СИЗО "Лефортово". Издание ссылалось на источник, близкий к ФСБ.

Стоянов до 2006 года работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление "К").

Одновременно по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов. Проверяются взаимоотношения ЦИБ с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением при проведении экспертиз по киберпреступлениям. В рамках расследования проверяют информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.