Эстонию посетит с визитом министр обороны Грузии

Министр обороны Грузии Леван Изория. Фото: kavkazplus.com

На этой неделе в Эстонию с двухдневным визитом приедет министр обороны Грузии Леван Изория.

Визит начнется в четверг, 26 января, сообщило в понедельник агентство BNS.

Министра обороны Грузии будут сопровождать его первый заместитель Лела Чиковани и глава генштаба ВС Грузии, бригадный генерал Владимир Чачибая, сообщили в эстонском Министерстве обороны.

Изория встретится с министром обороны Эстонии Маргусом Цахкна, заместителем командующего Силами обороны, бригадным генералом Индреком Сирелем и председателем комиссии по государственной обороне Рийгикогу Ханнесом Хансо. Изория в ходе своего визита посетит Балтийский колледж обороны, авиабазу Эмари и главный штаб Сил обороны.

В пятницу министр обороны Грузии возложит венок к монументу победы в Освободительной войне.