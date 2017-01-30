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Эстонию посетит с визитом министр обороны Грузии

Министр обороны Грузии Леван Изория. Фото: kavkazplus.com
Cегодня 17:48
Источник: BNS
Рубрика: За рубежом

На этой неделе в Эстонию с двухдневным визитом приедет министр обороны Грузии Леван Изория.

Визит начнется в четверг, 26 января, сообщило в понедельник агентство BNS.

Министра обороны Грузии будут сопровождать его первый заместитель Лела Чиковани и глава генштаба ВС Грузии, бригадный генерал Владимир Чачибая, сообщили в эстонском Министерстве обороны.

Изория встретится с министром обороны Эстонии Маргусом Цахкна, заместителем командующего Силами обороны, бригадным генералом Индреком Сирелем и председателем комиссии по государственной обороне Рийгикогу Ханнесом Хансо. Изория в ходе своего визита посетит Балтийский колледж обороны, авиабазу Эмари и главный штаб Сил обороны.

В пятницу министр обороны Грузии возложит венок к монументу победы в Освободительной войне.

Андрей Крашевский
Редактор

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