Эстонию посетит с визитом министр обороны Грузии
На этой неделе в Эстонию с двухдневным визитом приедет министр обороны Грузии Леван Изория.
Визит начнется в четверг, 26 января, сообщило в понедельник агентство BNS.
Министра обороны Грузии будут сопровождать его первый заместитель Лела Чиковани и глава генштаба ВС Грузии, бригадный генерал Владимир Чачибая, сообщили в эстонском Министерстве обороны.
Изория встретится с министром обороны Эстонии Маргусом Цахкна, заместителем командующего Силами обороны, бригадным генералом Индреком Сирелем и председателем комиссии по государственной обороне Рийгикогу Ханнесом Хансо. Изория в ходе своего визита посетит Балтийский колледж обороны, авиабазу Эмари и главный штаб Сил обороны.
В пятницу министр обороны Грузии возложит венок к монументу победы в Освободительной войне.
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