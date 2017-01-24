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Миксер не согласился с Трампом по поводу перспектив распада ЕС

Свен Миксер. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 17:28
Источник: BNS
Рубрика: За рубежом

По словам министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, отсутствуют признаки того, что по примеру Великобритании из Европейского союза выйдут еще несколько государств, о чем ранее заявил избранный президент США Дональд Трамп.

"Что касается точки зрения Трампа, что у брексита могут найтись последователи, то никаких эмпирических оснований к этому нет", - сказал Миксер на пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 17 января.

По его словам, в Европе есть опасность усиления популярности евроскептиков вслед за референдумом о выходе Великобритании из ЕС, но на самом деле можно точно говорить о том, что они не могли бы реально привести к развалу сообщества.

"Да и в Великобритании не хотели бы видеть, что по их примеру действуют в других странах ЕС, - сказал Миксер. - Народ Великобритании в силу своего исторического и географического положения более скептичен, чем, может быть, крупные государства материковой Европы, и конечно, известный евроскепсис найдет выражение и в предстоящих избирательных кампаниях во Франции, Германии, Голландии и в других странах. Но я сегодня настроен оптимистично относительно того, что ЕС может остаться единым после выхода британцев".

Вступающий в пятницу на пост президента США Дональд Трамп в понедельник в интервью газетам Times и Bild заявил, что считает выход Великобритании из ЕС замечательным и дающим основания заключить американско-британское торговое соглашение, которое будет очень выгодно обеим странам. Он также высказал мнение, что после британцев ЕС покинут и некоторые другие государства.

Андрей Крашевский
Редактор

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