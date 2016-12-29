Трамп заявил о необходимости значительно укрепить и расширить ядерный потенциал США

Дональд Трамп Фото: AFP/Scanpix

Соединенные Штаты должны укрепить и расширить свой ядерный потенциал. Об этом на своей странице в сети микроблогов Twitter написал в четверг избранный президент США Дональд Трамп.

"США должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того момента, когда мир придет к пониманию относительно ядерных бомб", - написал Трамп.

Еще в ходе своей избирательной кампании Трамп говорил о том, что часть ядерного оружия, находящегося в распоряжении Вашингтона, может быть небоеспособной и заявлял о готовности начать масштабную модернизацию вооруженных сил страны, передает ТАСС.

Между тем в апреле на встрече со сторонниками в Нью-Йорке республиканец отметил, что США следует крайне осторожно подходить к вопросу применения собственного ядерного потенциала и что ядерное оружие несет в себе самую серьезную угрозу национальной безопасности. До этого в эфире CNN он говорил о недопустимости применения первым ядерного оружия.

Говоря о России Трамп отмечал, что Вооруженные силы РФ за последние годы стали значительно мощнее, а российский ядерный арсенал значительно совершеннее американского. По его словам, российский президент Владимир Путин модернизировал ядерное вооружение долгие годы и теперь военный потенциал РФ гораздо сильнее американского.