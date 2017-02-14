Amnesty International: в военной тюрьме Сирии казнили 13 000 человек

Сирийские военные. Иллюстративное фото: AFP/Scanpix

Международная правозащитная организация Amnesty International представила результаты расследования казней и пыток в сирийской военной тюрьме Сайедная под Дамаском.

Как утверждают правозащитники, по их подсчетам, с сентября 2011 по декабрь 2015 года внесудебным казням подверглось от 5 000 до 13 000 заключенных тюрьмы Сайедная, передает во вторник Би-би-си.

Такие выводы были сделаны на основании показаний бывших сотрудников администрации тюрьмы и свидетельств бывших заключенных.

"Трудно себе представить, чтобы столь масштабная и систематическая деятельность не была санкционирована высшими должностными лицами правительства Сирии", - подчеркивают авторы доклада.

"Смертные приговоры утверждаются верховным муфтием Сирии, либо министром обороны или начальником Генерального штаба, которые уполномочены действовать от имени президента Башара Асада", - говорится в докладе правозащитников.

Правозащитники призывают международное сообщество провести "независимое и беспристрастное расследование внесудебных казней и методов истребления в военной тюрьме Сайедная".