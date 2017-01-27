ФОТО: Испанию накрыло снегом
Из-за сильного похолодания, усиления ветра и снегопадов на всей территории Испании за исключением Канарских островов на этой неделе был введен режим ЧП.
Как сообщает Associated Press, в южных туристических городах Испании снег выпал впервые за несколько десятилетий.
По данным метеослужбы страны, в отдельных регионах Каталонии и Арагона температура воздуха опустилась до -12 градусов.
В горном юго-западном туристическом городке Ронда выпало до 40 сантиметров снега, что привело к прекращению движения по двум подъездным дорогам, ведущим в город.
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