ФОТО: Испанию накрыло снегом

Новый год на улицах Таллинна встретили полторы сотни бездомных. Еще около тысячи человек ночуют в социальном жилье или ночлежках. В ночлежке бездомный может переночевать, помыться, получить свежую одежду, а затем его ждет комиссия и ресоциализация, если у него есть желание.