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В Хельсинки автомобиль наехал на прохожих

Финская полиция. Иллюстративное фото. Фото: liveinternet.com
Cегодня 14:41 Обновлено 14:54
Источник: STT-BNS
Рубрика: За рубежом

Автомобиль в Хельсинки выехал на тротуар у станции метро и врезался в прохожих.

Об этом в субботу, 31 декабря, сообщило агентство BNS со ссылкой на издание Helsingin Sanomat и финскую полицию.

Инцидент произошел у станции метро "Сийлитиэ" в восточной части финской столицы.

"На станции метро "Сийлитиэ" как минимум три пострадавших в инциденте человека получают первую помощь", - сказал представитель хельсинской полиции Хенри Хельминен.

Погибших в результате инцидента в данный момент нет.

По данным издания Päevalehe Iltasanomat, причиной инцидента стал один автомобиль, водитель которого задержан. На месте происшествия находится десяток автомобилей скорой помощи, пожарных и полиции.

Ранее издание Helsingin Sanomat сообщило со ссылкой на полицию, что с инцидентом связаны до семи автомобилей, несколько прохожих получили травмы, в том числе тяжелые.

Андрей Крашевский
Редактор

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