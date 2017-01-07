В Хельсинки автомобиль наехал на прохожих
Автомобиль в Хельсинки выехал на тротуар у станции метро и врезался в прохожих.
Об этом в субботу, 31 декабря, сообщило агентство BNS со ссылкой на издание Helsingin Sanomat и финскую полицию.
Инцидент произошел у станции метро "Сийлитиэ" в восточной части финской столицы.
"На станции метро "Сийлитиэ" как минимум три пострадавших в инциденте человека получают первую помощь", - сказал представитель хельсинской полиции Хенри Хельминен.
Погибших в результате инцидента в данный момент нет.
По данным издания Päevalehe Iltasanomat, причиной инцидента стал один автомобиль, водитель которого задержан. На месте происшествия находится десяток автомобилей скорой помощи, пожарных и полиции.
Ранее издание Helsingin Sanomat сообщило со ссылкой на полицию, что с инцидентом связаны до семи автомобилей, несколько прохожих получили травмы, в том числе тяжелые.
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