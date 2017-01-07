В Хельсинки автомобиль наехал на прохожих, пострадали 4 человека

Автомобиль в Хельсинки выехал на тротуар у станции метро и врезался в прохожих, в результате чего пострадали четыре человека, из которых трое получили тяжелые травмы.

Об этом в субботу, 31 декабря, сообщило агентство BNS со ссылкой на финские СМИ и полицию.

Инцидент произошел у станции метро "Сийлитиэ" в восточной части финской столицы. Спасательный департамент Финляндии сообщил, что пострадали четыре человека, из которых трое получили тяжелые травмы, передает издание Helsingin Sanomat.

Погибших в результате инцидента нет, его точные причины выясняются.

"Ничто не указывает на то, что наезд был умышленным. Скорее обстоятельства свидетельствуют о несчастном случае", - сказал представитель хельсинской полиции Хенри Хельминен.

По его словам, наезд на прохожих совершил один автомобиль, который также повредил несколько других автомашин, часть из которых была припаркована.

Водитель этого автомобиля задержан. По предварительной информации, он не пострадал. По сведениям Helsingin Sanomat, пострадавших увезли с места инцидента, вокруг которого установили ограждение и приостановили движение транспорта.

Ранее издание Päevalehe Iltasanomat сообщило, что на месте происшествия находится десяток автомобилей скорой помощи, пожарных и полиции.

По словам корреспондента Helsingin Sanomat, свидетели сообщают, что легковой автомобиль на большой скорости выехал через ограждение на парковке у станции метро на тротуар, врезавшись в нескольких пешеходов. После этого автомобиль выехал обратно на парковку, повредив на ней несколько автомобилей.

Финское телерадиовещание Yle сообщает со ссылкой на свидетелей, что до столкновения с пешеходами автомобиль проехал по тротуару около 300 метров.