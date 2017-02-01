Еврокомиссия разрешила продлить погранконтроль в пяти странах Шенгенской зоны

Погранконтроль на границе Дании и Германии. Фото: Reuters/Scanpix

Европейская комиссия в среду разрешила еще на три месяца продлить действие пограничного контроля для некоторых стран, входящих в Шенгенскую зону, в связи с продолжающимся миграционным кризисом.

Решение Еврокомиссии касается Австрии, Германии, Швеции, Дании и не входящей в ЕС Норвегии, которые в 2015 году ввели проверки на границах на фоне рекордного притока в эти страны беженцев из Сирии и мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, сообщила в среду, 25 января, Русская служба Би-би-си.

Еврокомиссия ранее дала разрешение этим странам на введение пограничного контроля, но действие этого разрешения истекает в середине февраля.

В Брюсселе объяснили продление режима пограничного контроля необходимостью преодолеть миграционный кризис в Европе. В ведомстве напомнили, что в Греции до сих пор находится большое число беженцев и мигрантов.

В сообщении ведомства говорится, что условия для возвращения к нормальному функционированию Шенгенской зоны пока не созданы.

Ранее в Брюсселе заявляли, что хотели бы восстановить Шенгенскую зону без пограничного контроля. Сейчас в нее входят 22 страны ЕС, а также Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенштейн. Де-факто режим открытых границ действует и в отношении трех микрогосударств — Ватикана, Сан-Марино и Монако.

Соглашение о создании Шенгенской зоны предполагает, что пограничный контроль будет установлен лишь на ее внешних границах.