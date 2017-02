К берегу Ливии прибило тела 74 мигрантов

В сообщении указывается, что 20 февраля были обнаружены в общей сложности 74 трупа, передает dw.com. По словам представителя Красного Полумесяца Мухаммада аль-Мизрати, разорванная резиновая лодка найдена неподалеку. Поскольку обычно в подобных лодках умещаются до 120 человек, предполагается, что число погибших возрастет.

Несколькими днями ранее исполнительный директор Европейского агентства по охране внешних границ Frontex Фабриче Леджери сообщил, что большинство беженцев прибывают в Европу из Ливии в Италию по Средиземному морю. В 2016 году численность прибывших этим путем в ЕС нелегалов достигла 181 000, сопоставимых чисел глава Frontex ожидает и в 2017 году.

#Libya: Tragedy again today as #RedCrescent recover bodies of 74 people from a boat washed ashore near #Zawiya#StopIndifference #migration pic.twitter.com/YarPI5mYEG