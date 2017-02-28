К берегу Ливии прибило тела 74 мигрантов

Лодки с мигрантами. Фото: AFP/Scanpix

По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, на ливийское побережье возле города Эз-Завия из моря выброшены десятки тел утонувших мигрантов из Африки. В микроблоге Twitter отделения федерации на Ближнем Востоке и в Северной Африке в ночь на вторник, 21 февраля, опубликованы фотографии, на которых видно, как сотрудники Красного Полумесяца переносят тела.

В сообщении указывается, что 20 февраля были обнаружены в общей сложности 74 трупа, передает dw.com. По словам представителя Красного Полумесяца Мухаммада аль-Мизрати, разорванная резиновая лодка найдена неподалеку. Поскольку обычно в подобных лодках умещаются до 120 человек, предполагается, что число погибших возрастет.

Несколькими днями ранее исполнительный директор Европейского агентства по охране внешних границ Frontex Фабриче Леджери сообщил, что большинство беженцев прибывают в Европу из Ливии в Италию по Средиземному морю. В 2016 году численность прибывших этим путем в ЕС нелегалов достигла 181 000, сопоставимых чисел глава Frontex ожидает и в 2017 году.